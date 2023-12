Woningen slopen voor een nieuwe school in Utrecht? 'Dit heeft enorm veel impact'

Wendy is eveneens te spreken over de gekozen locatie. "Er verandert immers niets aan het bestemmingsplan, want er staat nu ook al een school en gymzaal. Tevens moeten veel kinderen nu uitwijken naar andere wijken voor havo of vwo." Marcos voorziet wel een ander probleem. "Op zichzelf ben ik niet tegen een middelbare school in die omgeving. Maar door de vele scholen in Overvecht en buslijnen die regelmatig uitvallen zijn de bussen in de middag vaak tjokvol en niet toegankelijk. Een betere spreiding van locaties in de stad is wenselijk."