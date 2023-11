Marcel wacht hele dag in de kou op vermiste papegaai: 'Als Coco terug is, gaan we knuffelen met de kachel aan'

Coco is, waarschijnlijk, al een paar keer gespot in de omgeving van Maarssenbroek waar hij samen met Kiki in de tuin van Marcel woont. Marcel en zijn gezin krijgen via Facebook en telefoontjes tips van mensen die zeggen de papegaai te hebben gezien. Ook op zijn zitplek naast de plas houdt Marcel zijn telefoon goed in de gaten. "Het zou zo fijn zijn om dat belletje te krijgen dat hij gevonden is."