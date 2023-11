Stijging waterpeil Nederrijn en Lek verwacht, waterschap neemt maatregelen

Het waterschap zegt "de situatie nauwlettend in de gaten" te houden. Het neemt voorzorgsmaatregelen bij het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in Salmsteke (Lopik) en bij de Oude Sluis Vreeswijk in Nieuwegein. De waterveiligheid, zeggen ze, is niet in het geding.