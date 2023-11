Liveblog: De dag na de verkiezingen, hoe nu verder?

In de gemeente Utrecht leek de eerste voorlopige opkomst gisteravond na het sluiten van de stembussen met 79,8 procent ook iets lager dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen was dat 81,6 procent. In Amersfoort ging 81,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus . Dat is ook ietsje minder (0,6 procent) dan bijna drie jaar geleden in maart 2021.