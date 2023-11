Liveblog: Grote opkomst bij demonstraties in Utrecht na verkiezingsuitslag

In Amersfoort mochten inwoners twee keer stemmen: eenmaal voor de Tweede Kamerverkiezingen en eenmaal voor de vraag over betaald parkeren in de hele stad. Een uur geleden is in de Keistad begonnen met het tellen van de stemmen van dat raadgevend referendum. De verwachting is dat vanavond rond 20.00 uur de voorlopige uitslag bekend is. De definitieve uitslag komt uiterlijk maandagochtend.