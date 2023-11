Spoorbomen bij gewraakte overweg Nieuwegein volgend jaar geplaatst, naast Koekoekslaan ook op Randijk

"We hebben alle oversteekplaatsen bekeken. Daar zijn deze twee locaties uitgekomen waarbij het noodzakelijk is om iets aan te doen in de vorm van spoorbomen", zegt gedeputeerde André van Schie. Wel benadrukt hij dat er meer maatregelen genomen worden, ook bij andere oversteekplaatsen. "Op sommige plekken gaan we de zichtlijnen verbeteren, en het verkeer anders inrichten." Ook wordt gesproken over het snoeien van groen en het aanbrengen van belijning en extra markeringen om de veiligheid te verhogen.