Jan Scheer uit Zeist krijgt 'Michelinster' voor kaashandelaren: 'De grootmeester is zelf komen kijken'

Henk is helemaal niet jaloers, maar knapt juist bijna uit elkaar van trots. "Ik sta gewoon mee te liften op zijn succes." vertelt hij vanuit de kaaskraam in Renswoude. Bovendien, vertelt hij, was Jan al een kaaskenner voordat hij geboren was. "Mijn vrouw hield helemaal niet van kaas, maar toen ze zwanger was, wilde ze ineens kaas eten. In de moederschoot, schreeuwde Jan dus al om kaas", besluit Henk.