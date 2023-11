Uitslag referendum is duidelijk: Amersfoorters massaal tegen nieuw parkeerbeleid

Het was hard werken vanmiddag in het gebouw van het Leger des Heils in Zielhorst. Vrijwilligers hebben daar de stemmen geteld en letterlijk gewogen om tot de uitslag te komen. De voor en tegen stemmen zijn verdeeld en in delen gewogen. Die uitkomsten zijn bij elkaar opgeteld. Het grootste aantal zorgt letterlijk voor het grootste gewicht. Omdat het verschil in gewicht zo groot is, heeft de gemeente de voorlopige uitslag bekend gemaakt.