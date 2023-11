Van verslagenheid en shock tot blijdschap en hoop: Utrecht blikt terug op verkiezingsuitslag

Blijdschap en de hoop op verandering, dat is het gevoel bij veel mensen in de gemeente Bunschoten. Hoe anders is dat in Amersfoort, een paar kilometer verderop. Veel mensen die we op en rondom het Eemplein spreken, zeggen 'in shock' te zijn, ze hadden deze verkiezingsuitslag niet verwacht. "Dit is wel even wennen: 37 zetels. Da's wel veel", vertelt een oudere man.