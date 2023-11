Taakstraf voor trucker die ernstig ongeval op A27 veroorzaakte

Een onafhankelijke verkeersdeskundige, die door de verdediging in de arm was genomen, verklaarde in de zitting van 9 november dat de vrachtwagenchauffeur zich keurig aan de professionele instructies en wettelijke voorschriften had gehouden. Hij was kalm, had zich niet gehaast en reed met cruise control tussen de 82 en 83 km per uur. Hij had volgens de deskundige ook goed "gespiegeld", maar door de dode hoek naast de auto had hij niets naast zich gezien. "Ik heb het niet met opzet gedaan, ik heb die auto nooit gezien", mompelde de man tijdens de zitting.