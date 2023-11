Kinderen nemen de Utrechtse gemeenteraad over

En verder zijn er nog vragen over het gebrek aan speeltuinen voor oudere kinderen in Rijnsweerd. Wethouder Oosters: “Daar zijn we druk mee bezig, we brengen in kaart welke wijken een tekort aan speeltuinen hebben.” Emma wil weten waarom er zoveel weesfietsen in de stad zijn. Het gebrek aan attractieparken in de provincie en in de stad zit vooral Julian dwars. Maar ook hij moet het doen met het antwoord dat de gemeente daar niet echt over gaat, eerst zal een ondernemer zich moeten melden om zo’n park te beginnen.