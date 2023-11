A27 bij Amelisweerd verbreden en bouwen in de polder: dit wil Wilders met Utrecht

Hoewel Wilders woningen in Utrecht niet specifiek benoemt in het programma, heeft hij wel een algemeen idee. Er moeten simpelweg méér woningen bijkomen, of het nu sociale huur, middenhuur of koop is. Met de kanttekening: deze woningen moeten wel naar Nederlanders gaan. De partij wil af van de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. En houden stikstofregels de bouw van een project in bijvoorbeeld Zeist tegen? De PVV vindt dat dit soort regels van tafel moeten gaan.