Utrechtse raad: ‘Strengere aanpak tegen bij-plaatsingen afval’

Utrecht - Het gaat niet goed met het zwerfaval in de stad. Dat concludeert de Utrechtse gemeenteraad vandaag in een debat. Met name in de wijken Overvecht en Kanaleneiland is het op straat een rommeltje. Dat komt vooral omdat het ondergrondse inzamelsysteem van huisafval zorgt voor zogenoemde bij-plaatsingen. De gemeenteraad eist van wethouder Susanne Schilderman (D66) oplossingen, maar over die oplossingen is de raad heel verdeeld.