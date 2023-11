Soesters brengen azc-protest naar gemeentehuis: '140 asielzoekers is teveel'

"Ik heb u vanavond goed gehoord", zei Metz. "U mag er vanuit gaan dat de raad erop toeziet dat het college van burgemeester en wethouders zorgvuldige afwegingen maakt." Metz voegde aan zijn woorden, mede namens de gemeenteraad, een persoonlijke oproep aan de samenleving toe. "We leven in een democratie", zei hij. "Daar mag iedereen zich uitspreken. Het is een groot goed dat we dat in een veilige context kunnen doen. Welk standpunt iemand ook heeft, we moeten respect hebben voor het van mening kunnen verschillen. Samen zijn we Soest."