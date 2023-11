Opnieuw krijgen bijzondere groepen voorrang op sociale woningen in Utrecht

De wachtlijst voor een sociale woning in Utrecht is lang, sommige woningzoekenden moeten twaalf jaar wachten. Op dit moment wordt 30 procent van de woningen die beschikbaar komt toegewezen aan mensen of gezinnen uit bijzondere of kwetsbare doelgroepen. Dat blijkt niet voldoende. Dit jaar zijn er volgens het college van burgemeester en wethouders 1620 sociale huurwoningen voor kwetsbare Utrechters nodig. Tot nu toe zijn er 450 aan die doelgroep toegewezen. Ook voor volgend jaar dreigt een groot tekort van 900 woningen.