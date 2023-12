Je eerste liefde in de hoofdrol: Marc van Vugt zet zijn gitaar in de spotlights

Naast het werken met andere musici is Marc nu ook een andere weg ingeslagen. "Ik ga eigenlijk terug naar waarmee ik begonnen ben, alleen maar ik en mijn gitaar. Ik heb gekeken van wat gaat die gitaar mij nou eigenlijk vertellen. Ik heb een aantal verschillende gitaren en die heb ik allemaal voor gebruikt en elke gitaar vertelt een ander verhaal. Het is een beetje alsof ze in je oor fluisteren, een gedicht of een of een schreeuw, dat kan van alles zijn eigenlijk. Het is gewoon leuk om helemaal op jezelf te zijn aangewezen en te kijken wat blijft er dan nog over. Met niks om je achter te verschuilen, gewoon alleen ik en mijn gitaar.