Bestuurder van graafmachine die inreed op huis met krakers in Leusden wordt niet vervolgd

Toch wordt de bestuurder van de shovel niet vervolgd. "Uit vooronderzoek van de politie is gebleken dat er geen verdenking is van een strafbaar feit", laat een woordvoerder van het OM weten. "Er zijn geen aanwijzingen dat er personen in gevaar zijn geweest." Er zijn in dat onderzoek ook videobeelden bestudeerd, laat ze weten. Vermoedelijk gaat dat om een video van de buurman, waarop te zien is dat een graafmachine op het terrein beweegt en er mensen in de tuin lopen.