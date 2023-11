Orange the World schijnt licht op geweld tegen vrouwen: 'Femicide is geen privéprobleem'

Provincie Utrecht - Tessel ten Zweege (25) haar nieuwe relatie begon met complimentjes en cadeaus maar dat duurde niet lang. Haar vriend werd gewelddadig en mishandelde haar zowel fysiek als mentaal. Hij bedreigde haar met een mes en gooide pannen met water over haar bed heen zodat het matras koud en nat was en zij niet kon slapen. Uiteindelijk verbrak ze de relatie. Nu, een aantal jaar later, heeft ze een boek geschreven over geweld tegen vrouwen. 'Femicide' kwam vorige week uit, vlak voor de wereldwijde actie 'Orange the world' waarbij gebouwen in oranje schijnwerpers staan om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Een signaal dat nog altijd hard nodig is volgens Ten Zweege: "We moeten als maatschappij meer waakzaam zijn over de 'rode vlaggen' van vrouwenmoord."