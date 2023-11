Ondernemer Leusden bouwt 'illegale padelbanen' in appelloods

"Als enthousiaste ondernemers zijn we misschien iets te snel gegaan, maar ons inziens deden we niets verkeerd", zegt Roest als we hem bellen naar aanleiding van een verhaal in de Leusder Krant . De eigenaar van een inpakbedrijf voor appels en peren hoopt nu op coulance van de gemeenteraad. Op 14 december vergadert de raad over zijn banen en of dit soort sportactiviteiten wel toegestaan zijn in het buitengebied.