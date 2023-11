Spanningen op het cricketveld: voor welke uitdagingen staat het Utrechtse Kampong?

Zowel Kampong als de KNCB zien etnische diversiteit in de cricketwereld dus niet als grote uitdaging. Volgens hen is het vooral belangrijk je bewust te zijn van mogelijke verschillen in de wedstrijdbeleving. Zo spreekt Kampong nieuwe leden actief aan op hun gedragscode. "Daar vertellen we over de club, wat we belangrijk vinden en wat we verwachten van leden op en buiten het veld."