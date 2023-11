Antoinette schreef thriller over misstanden in het UMC: 'Eigen ervaring zette me aan het denken'

"Als je niet mondig bent in Nederland, krijg je niet de juiste zorg. En dat is een groot probleem." De dochter van Antoinette Kalkman was ernstig ziek en werd behandeld in het UMC Utrecht. Terwijl zij werd behandeld, kreeg Kalkman een ongemakkelijk gevoel. Op goed geluk vroeg ze een second opinion aan en kon ze terecht in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.