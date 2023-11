Onderzoek naar agenten Midden-Nederland om racistische berichten

Provincie Utrecht - Politie Midden-Nederland heeft drie agenten geschorst. Ze zouden zich volgens de politie vermoedelijk op sociale media racistisch en discriminerend uitgelaten. Er is door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten een onderzoek ingesteld. De drie zijn gedurende het onderzoek per direct buiten functie gesteld. Volgens de politie is er ook nog een vierde agent betrokken, die is met bijzonder verlof gestuurd.