Uitslag referendum Amersfoort blijft hetzelfde na hertelling

Uit de machinale telling kwam het percentage van 74,2 procent dat tegen het nieuwe parkeerbeleid van de stad is. Donderdag bleek al uit een weging van het aantal stemmen, dat 74 procent tegen stemde. Omdat het verschil in gewicht zo groot was, heeft de gemeente gisteren een machinale stemming ingezet. Daar kwam vandaag de uitslag van, die dus nagenoeg gelijk was aan de weegschaalmethode.