NRC: Universiteit Utrecht deed aangifte tegen verkenner Van Strien vanwege oplichting

In een rapport van onderzoeksbureau Deloitte staat volgens NRC dat Van Strien en diens opvolger de aandelen van bedrijven die zijn ontstaan uit de universiteit of het UMC in handen speelden van een extern bedrijf (Hereswint BV) waarvan hun echtgenotes elk 32 procent van de aandelen in handen hadden. De andere aandeelhouder waren een oud-buurman en vriend van Van Strien, en diens zus.