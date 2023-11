Van Strien ontkent fraude en blijft aan als verkenner

De aangifte tegen Van Strien is gedaan op verdenking van oplichting en omkoping in verband met aandelentransacties. "Die zijn in mijn ogen ongegrond en ik neem daar met kracht afstand van", aldus de verkenner. Naar eigen zeggen heeft Hij via een persbericht van de aangifte moeten horen. “Mij is niet bekend of dat tegen mij is gedaan, noch hoe het met deze aangifte staat.”