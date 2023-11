Drinkwater in de regio wordt bijna 20 euro per jaar duurder

Met name in warme en droge maanden was de vraag naar water groot. Zo heeft Vitens het over een "ongekende vraag naar drinkwater" in juni van dit jaar. Daarom probeert Vitens klanten spaarzaam te laten omgaan met drinkwater. Dat doet het bedrijf door de kosten voor gebruik harder te laten stijgen dan de vaste kosten voor onderhoud en administratie.