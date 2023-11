'Onderzoek naar liquidaties door Utrechts moordcommando breidt zich uit'

In 2016 werd de 26Koper-bende opgerold na een enorme wapenvondst in Nieuwegein. Nu een aantal veroordeelde leden binnenkort vrijkomt of al vrij is, heeft de recherche op basis van nieuwe informatie het onderzoek naar de onopgeloste moorden in Houten, Nieuwegein en Steenbergen nieuw leven ingeblazen, schrijft De Telegraaf.