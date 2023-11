930 kilometer file door kletsnatte ochtendspits

Richting Utrecht is veel vertraging door een ongeluk op de A2 bij knooppunt Everdingen. Ook op de A12 bij Woerden moeten meerdere voertuigen worden weggesleept na een ongeluk. "Omleiden is niet mogelijk vanwege drukte op de omliggende wegen", aldus Rijkswaterstaat. Op de A12 bij Ede is ook een ongeval gebeurd. Een rijstrook is afgesloten. Verkeer in de richting van Utrecht komt vanochtend in een file van een uur terecht.