Utrechtse fraudezaak nekt Gom van Strien (PVV): verkenner stopt na twijfels over integriteit

Van Strien liet gisteren in een schriftelijke verklaring weten: “In januari van dit jaar ontving ik een brief van Utrecht Holdings met daarin een aantal beschuldigingen aan mijn adres. In mijn antwoord op de brief heb ik onder meer toegelicht dat ik heb voldaan aan alle wet- en regelgeving, inclusief compliancevoorschriften. Hierna heb ik niets meer vernomen. Ik heb via een persbericht begrepen dat aangifte is gedaan, maar mij is niet bekend of dat tegen mij is gedaan, noch hoe het met deze aangifte staat."