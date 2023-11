Doelwit liquidatiepoging Harbour Club schoot schutter dood, maar gaat vrijuit

De 31-jarige man uit Lelystad was in maart 2022 bij een feest in de club in Vinkeveen. Toen hij 's ochtends de club verliet, werd hij op het parkeerterrein onder vuur genomen. In eerste instantie bleef hij ongedeerd, een passant raakte wel gewond. Toen het wapen van de schutter weigerde, sloeg hij de 31-jarige man met het vuurwapen op zijn hoofd. Die bleef gewond achter op de parkeerplaats.