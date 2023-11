Kans op vrieskou? Doornsche IJsclub staat in de startblokken

“Wij zijn er weer helemaal klaar voor", zegt Theo Schippers. Het hele jaar wordt volgens de ijsmeester gewerkt aan de nodige voorbereidingen. "We moeten alles up-to-date houden: de machines, de baan. We zijn natuurlijk druk bezig om te kijken hoe we snel het blad er vanaf kunnen krijgen, want we hebben een ijsbaan die fantastisch tussen de bomen zit." Met een bladblazer worden de gevallen blaadjes van de baan gehaald. "Dat moeten we er dus elke keer afhalen. Want zodra het gaat vriezen, hebben we een goede hechting nodig van het water op het asfalt."