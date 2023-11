Jarig Straatnieuws keert terug op papier: 'Wie koopt er nou een pdf?'

Straatnieuws door de jaren heen

In dertig jaar tijd heeft Straatnieuws al veel meegemaakt. In 1994 werd het opgericht als eerste daklozenkrant van Nederland. In 2020 stopte de krant als gevolg van de coronacrisis met de papieren uitgave. In de tussentijd brachten ze meerdere malen een speciale uitgave uit, met als hoogtepunt een interview met de paus in 2015. Ook Nederland vertegenwoordigen bij het WK straatvoetbal voor daklozen 10 jaar geleden was een bijzonder moment voor de krant. Een dieptepunt was de penningmeester en oud PvdA-raadslid die voor tienduizenden euro's stal uit de kas van Straatnieuws, waardoor de krant bijna failliet ging.