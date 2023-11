'Politiemensen moeten voorzichter zijn met uitingen en gedrag'

Vergelijkbare incidenten zoals die van afgelopen weekend krijgen veel aandacht. Zo was er in Rotterdam het verhaal over een appgroep waarin agenten zich uiterst racistisch uitlieten over inwoners van de wijken waar ze werkten. De groep kwam er vanaf met een berisping. Er is ook het voorbeeld van de video waarin een groep agenten in hun vrije tijd een wedstrijd van het Nederlands Elftal in Parijs bezoekt. Tijdens de autorit grappen ze onder meer over bomgordels, het leverde één van hen ontslag op. Het veroorzaakt altijd veel ophef, waar komen toch die heftige teksten vandaan terwijl de politie van bovenaf hard zijn best doet om er voor iedereen te zijn?