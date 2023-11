Leven van agent nooit meer hetzelfde na harde trappen tegen hoofd tijdens slepende burenruzie in Zuilen

De Utrechter had naar eigen zeggen al vijftien jaar problemen met zijn buren. In het begin was hij daar zelf de oorzaak van geweest, toen hij als tiener voor geluidsoverlast zorgde door harde muziek te draaien. Maar de laatste jaren was hij rustiger geworden. "Nu hebben ze zelf kinderen die overlast veroorzaken en daar mag ik niets over zeggen", klaagde hij. De politie zou zijn meldingen vanwege zijn verleden nooit serieus hebben genomen. De conflicten met de buren liepen ondertussen met tussenpozen steeds meer uit de hand. In maart trapte hij bij de buren tegen de voordeur en stompte hij hun zoon hard in zijn gezicht, omdat die hem zou hebben uitgedaagd.