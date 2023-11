Rechter geeft gemeente Utrecht gelijk, bewoners verliezen slag in strijd om Weerdsingel

De bewoners vroegen de bestuursrechter uit te spreken dat de IPvE wel een besluit is, waartegen bezwaar mogelijk is. Maar de rechter ging daar niet in mee. “Het IPvE is geen besluit en dus konden eisers hiertegen geen bezwaar maken”, schrijft de rechtbank in een toelichting bij het vonnis. De uitspraak is veel sneller dan verwacht. Tijdens de zitting zei de rechter over zes weken uitspraak te doen, en dat was ruim twee weken geleden.