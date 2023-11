Bang voor 'giftige cocktail' of steentje bijdragen? Gemeente Houten moet beslissen over tijdelijke opvang

De Houtense moskee Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH) bijvoorbeeld is voorstander van spreiding door het hele land én is dus vóór opvang in Houten. "Zodat we allemaal een steentje kunnen bijdragen", reageert het bestuur. "De Islam gebiedt het helpen van mensen in nood. Als moskee zijn we uiteraard voor opvang van mensen die oorlog in eigen land zijn ontvlucht. Asielzoekers die willen bidden, zijn natuurlijk welkom in onze moskee."