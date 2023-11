Financiële man bij familiebedrijf raakt verslaafd aan online-gokken en verduistert bijna twee ton van werkgever

Vianen - Het kwam allemaal door het online-gokken, een verslaving die in coronatijd door verveling was ontstaan. Die uitleg gaf een voormalig financieel medewerker van een Vianens bedrijf vandaag in de Utrechtse rechtbank. De man wordt ervan beschuldigd dat hij in dertien maanden tijd bijna twee ton heeft verduisterd van zijn werkgever.