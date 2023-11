Nieuw plan voor woningen op Hessingterrein in De Bilt, maar wat gaat ermee gebeuren?

De Bilt - Bewonersgroep Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) heeft een nieuw rapport gepresenteerd over het Hessingterrein in De Bilt. Daarbij is meer rekening gehouden met de natuur en met dieren, zoals dassen en reeën. Ook zijn er minder woningen opgenomen in het onderzoek met de titel 'Slagen in het groen'.