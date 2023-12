Scheidend fractievoorzitter Student & Starter baalt van verharding in de Utrechtse politiek

Kendir: "Ja. Toen ik hier tweeënhalf jaar geleden kwam meelopen, zag ik een gemeenteraad waarin we hard op de inhoud zijn, maar zacht op de mens. En daar was ik ook heel erg trots op. Als ik naar de landelijke politiek kijk, of naar gemeenteraden in Rotterdam of Den Haag, dan denk ik dat we het in Utrecht nog steeds goed doen. Tegelijkertijd zie ik dat die verharding in de politiek en van de mensen richting de politiek, door het gebruik van zowel traditionele media als sociale media is toegenomen. Want op het moment dat er heel veel camera’s zijn, dan zie je dat partijen veel meer de behoefte hebben om zich te profileren. Het gevolg is dat na een debat of media-optreden, je als politica of politicus heel veel online haat krijgt. Dat heb ik ook de afgelopen twee jaar gehad bij optredens op landelijke media. Ongeacht wat het onderwerp was, had ik daarna dat Twitter een paar dagen losging, met hele onnodige persoonlijke haatcomments. Meerdere mensen in de gemeenteraad maken dat mee. En dat zorgt er dus ook voor dat de politieke sfeer aan het verharden is."