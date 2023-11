Utrechtse muzikant Tjeerd 'Shorty' de Jong overleden

"We speelden samen met Tjeerd op Lowlands Festival, op Theaterfestival de Parade en ook veel in Tivoli Oudegracht", schrijft Linssen. "We waren zelfs de laatste act die in de oude Tivoli speelde, vlak voordat het overging in TivoliVredenburg. Shorty vermaakte tijdens onze theatertournees begin jaren 2000 voor aanvang het publiek met zijn synthesizer en had een act in onze revue. Bij het lied “De Clown” kwam hij steevast op in een te groot clownspak, terwijl hij met verve blokfluit speelde en pijprookte tegelijkertijd."