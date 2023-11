Operatiekamer in St. Antonius was grote milieuvervuiler: 'Vergelijkbaar met 3 miljoen kilometer autorijden'

"Alle instrumenten die we gebruiken zitten verpakt in een bepaalde plastic, blue wrap. Eerder gooide we dat weg. Nu verzamelen we het." Een recyclebedrijf uit de Meern haalt die spullen op en verwerkt het weer tot producten die gebruikt kunnen worden in de zorg. "Zo zijn onze afval-verzamelzakken weer gemaakt van onze oude verpakkingsmateralen." Op deze manier zorgt de Green Team voor 400 kilo minder afval per week.