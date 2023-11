Brand in gemeentehuis Soest blijkt aangestoken, schade loopt in de tonnen

De schade in het gemeentehuis is aanzienlijk en de afdeling Burgerzaken is voorlopig dicht. Het vuur heeft vermoedelijk enkele tonnen schade veroorzaakt, zo blijkt uit een eerste voorlopige inventarisatie van de gemeente. Momenteel wordt ergens anders in het gebouw een provisorische balie ingericht, zodat mensen binnenkort weer terechtkunnen op de afdeling Burgerzaken. Volgens een woordvoerster wordt de komende dagen de telefonische bereikbaarheid uitgebreid.