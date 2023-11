Jagers en provincie Utrecht op ramkoers: 'Ambtenaren onheus bejegend'

Provincie Utrecht - De Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk vindt dat de Utrechtse jagersverenigingen de ambtenaren van de provincie "onheus hebben bejegend" in een brief over het provinciale ontwerpprogramma voor faunabeheer. In de brief stellen de jagers dat het programma volledig "kan worden gelezen als een beleidsdocument van de Dierenbescherming".