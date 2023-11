VVD mogelijk maanden met zetel minder door zwangerschap Utrechts Kamerlid: 'Gat in de wet zou niet moeten bestaan'

De tijdelijke vervanging bij zwangerschap is in de Tweede Kamer namelijk nogal omslachtig geregeld. Kamerleden moeten een verzoek tot tijdelijk ontslag indienen en worden als dat is goedgekeurd voor een periode van zestien weken vervangen door de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de partij. Dit moet je volgens Leijten op zijn laatst vier weken voor de bevallingsdatum aanvragen, maar dat gaat in dit geval niet, aangezien Rajkowski nog niet geïnstalleerd is in de Kamer. "En dus wordt het moeilijk haar alsnog te vervangen", vertelt de hoogleraar.