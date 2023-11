Mbo-studenten krijgen les in het verstevigen van dijken: 'Vinger erin steken heeft niet altijd zin'

Student Matthijs Schipper vindt het in ieder geval leuker dan een dagje in de collegebanken, ook al moet hij flink aan de bak. Hij wist niet goed wat hij kon verwachten, stond er een beetje onwennig bij. Maar naar mate de dag vordert en hij meer leert over het verstevigen van dijken, ziet hij er ook het nut van in.