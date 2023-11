Rechter zet Nieuwegeins stel met 12 honden uit sociale huurwoning na aanhoudend geblaf en stankoverlast

Nieuwegein - Al vier jaar lang worden buren gek van een stel in Nieuwegein met twaalf honden. Vandaag besloot de rechter dat het koppel en hun dochter uit hun sociale huurwoning worden gezet. Het onophoudelijke geblaf van de honden, in combinatie met de hondenpoep in de tuin en geschreeuw in huis, maken dat de rechter vindt dat de woning ontruimd moet worden.