GroenLinks en PvdA willen gemeentelijke belastingen van Utrechters met laag inkomen kwijtschelden

En dus komt Van der Zweth, samen met GroenLinks, met een voorstel om de grens voor minima in de gemeente Utrecht op te trekken. Dat levert één groot probleem op: het mag niet van de wet. En dus is de kans groot dat de minister er een stokje voor steekt. Om die reden raadt wethouder Susanne Schilderman (D66) het voorstel dan ook af. "Wij begrijpen de poging van de indieners om deze kwijtscheldingsgrens in Utrecht gelijk te trekken. Juridisch gezien moeten wij echter constateren dat het initiatiefvoorstel in strijd is met de wet. Zolang de wet niet gewijzigd is, zal dat zo blijven”, schrijft de wethouder aan de raad.