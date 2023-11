Man overleden na mishandeling Amersfoort, minderjarige jongen vast

Amersfoort - Een 64-jarige man uit Hilversum die eerder deze maand werd mishandeld op het Stationsplein in Amersfoort is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. In het onderzoek naar de zaak is gisteren een 17-jarige jongen uit Amersfoort aangehouden. Hij wordt nu verdacht van mishandeling met de dood als gevolg.