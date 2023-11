Kunstenaars moeten Vlampijpateliers eerder dan verwacht verlaten: 'Dit levert veel stress op'

Uiteindelijk moeten er op de Vlampijpstraat wel weer ateliers terugkomen in hetzelfde pand. "Maar de renovatie is verschoven naar 2025, en hoe lang die duurt is ook niet bekend. Dus in de tussentijd zitten we echt lang zonder ruimte. Het is je werk, dus wat moet je?", verzucht ze. En dus rest Overheul maar één ding: een dringende oproep doen voor alternatieve werkruimte. "Ben jij of ken jij een loods, dan hoor ik het heel graag."