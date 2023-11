Automobilist overleden bij ongeluk op provinciale weg in Cothen

Hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval, dat om 19.40 uur op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen gebeurde. Volgens een aanwezige fotograaf belandde de bestelbus op zijn kant en kwam in botsing met de auto. Mogelijk kwam een van de bestuurders tijdens het rijden op de verkeerde weghelft terecht. Of dat door gladheid of een andere oorzaak komt, is nog niet duidelijk.